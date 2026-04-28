ครม.ไฟเขียว สกนช.กู้เงิน 2 หมื่นล. เสริมแกร่งกองทุนน้ำมัน พยุงราคาพลังงานรับวิกฤตโลก

ที่ประชุม ครม. (28 เม.ย.) อนุมัติให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กู้ยืมเงินวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยดำเนินการกู้ได้เมื่อ ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วยแล้ว
สืบเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.69 ส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงในตลาดโลกลดลง และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศไทยและค่าครองชีพของประชาชน จากข้อมูล 5 เม.ย.69 พบว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีฐานะติดลบ ส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ค้างจ่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง กระทบต่อความสามารถในการจัดหาน้ำมัน และมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนในประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา จึงเห็นชอบเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของ สกนช. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 2 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 69 และ แผนชำระหนี้เงินกู้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2571 - สิงหาคม 2574
การอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบรรเทาวิกฤตราคาพลังงาน ดูแลระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกในช่วงวิกฤตพลังงาน