“สมชัย”เตรียมร้อง กกต.ดำเนินคดี“ดร.ณัฐ”ข้อหาขาดคุณสมบัติผู้สมัคร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปั่นต่อ
แจ้ง ผู้สื่อข่าว
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569
เวลา 10.00 น.
ผมจะไปยื่นคำร้องต่อ กกต. ให้ดำเนินคดีกับ ดร.ณัฐ ในข้อหา
1. รู้ว่า ตัวเองขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการเนื่องจากเหตุทุจริตในหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังสมัครรับเลือกตั้ง ในปี 2566 และ 2569
2. หลอกลวงให้เข้าใจผิดในคุณสมบัติผู้สมัคร โดยระบุข้อความในเอกสารหาเสียงว่า ลาออกจากราชการเพื่อมาสมัครรับเลือกตั้ง
3. เรียกทรัพย์สิน เพื่อจูงใจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการในหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้ใด
กกต.น่าจะคุ้นเคยกับท่านที่ผมจะไปยื่นคำร้องดี เพราะทราบมาว่า กกต.ท่านหนึ่ง ที่มีคดีค้างใน ปปช. เป็นผู้เสนอให้บุคคลที่มีศีลเสมอกันนี้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นพยานในคดีบัตรเลือกตั้ง
ตรงไปตรงมานะครับ ผิดก็ต้องฟัน อย่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาระดับสูง