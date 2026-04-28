ราคาทองคำครั้งที่ 18 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 72,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.33 น. ครั้งที่ 18 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,629.88 บาท