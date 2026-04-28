"วรงค์"ชี้กรณี"ศุภจี"ไปไลฟ์สดขายทุเรียนไม่มีอะไรเสียหาย เชื่อการลด- แลก-แจก-แถม เป็นเรื่องปกติ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไม่มีอะไรเสียหาย
แม้ผมเป็นฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล สิ่งใดที่รัฐบาลทำไม่ถูก ก็จะวิจารณ์เพื่อหาทางออกที่ดี
กรณีคุณศุภจี ผมเคยอภิปรายคัดค้านการซื้อข้าวนาปรังนำร่อง 1ล้านตัน แต่กลายจ้างให้โรงสีทำหน้าที่ซื้อแทน ผมเคยคัดค้านไปแล้ว
สำหรับการที่คุณศุภจีไปไลฟ์สด ขายทุเรียนร่วมกับคุณพิมริพาย ผมยังมองไม่ออกว่า มีอะไรเสียหาย อย่างน้อยก็ทำให้ตลาดทุเรียนคึกคักขึ้น การที่จะลด แลก แจก แถม ก็เป็นเรื่องปกติ
รัฐบาลทำดีก็ชม ทำไม่ดีก็ตำหนิ ครับ