กทม.ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”

บุคคลทั่วไป : สังเกตอาการตนเอง
กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์