GISTDA เผยไทยพบจุดความร้อนไทยวานนี้เหลือ 94 จุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า จุดความร้อนไทยวานนี้ (27 เมษายน 69) จุดความร้อนลดลงต่อเนื่องเหลือ 94 จุด (ส่วนใหญ่มาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร) ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมายังคงครองแชมป์จุดความร้อนสูงสุด

ในไทยพบมากในพื้นที่เกษตร 125 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 57 จุด พื้นที่ สปก. 41 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 38 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 29 จุด และริมทางหลวง 4 จุด

ส่วนสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเทียบกับเรา พบว่าสูงสุดคือเมียนมา 671 จุด ตามด้วยไทย 299 จุด เวียดนาม 212 จุด กัมพูชา 106 จุด ลาว 73 จุด และมาเลเซีย 49 จุด