อินเดียเดือด! อุณหภูมิทะลุ 46 องศาฯ เตือน ปชช.เลี่ยงออกนอกบ้าน-รร.หยุดสอน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานว่า เขตจัยซัลเมียร์และบาร์เมียร์ในรัฐราชสถานทางตะวันตกของอินเดีย เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 46.4 องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกัน เขตจาร์สุกุดาในรัฐโอริสสาทางภาคตะวันออก บันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่ 44.8 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าปกติถึง 4.2 องศาเซลเซียส ขณะที่เขตโซเนปูร์ในรัฐเดียวกันมีอุณหภูมิสูงสุด 43.7 องศาเซลเซียส
ด้านกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศ มีอุณหภูมิสูงสุด 42.8 องศาเซลเซียส ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (25 เม.ย.)
กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) หลายพื้นที่ในรัฐมหาราษฏระทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเมืองอาโกลา วาร์ธา และอมราวาตี มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 46.9 องศาเซลเซียส
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้โรงเรียนประถมในหลายพื้นที่ต้องหยุดการเรียนการสอน และบางส่วนต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรียนเพื่อป้องกันเด็กจากปัญหาสุขภาพ เช่น โรคลมแดด (ฮีทสโตรก)
กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย ได้ออกคำเตือนด้านสุขภาพหลายครั้ง โดยขอให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอ และไม่ควรออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลา 12.00-16.00 น. ขณะที่โรงพยาบาล Ram Manohar Lohia Hospital ใจกลางกรุงเดลี ได้เปิดหอผู้ป่วยใหม่สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคลมแดดโดยเฉพาะ