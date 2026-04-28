อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยว ปีนี้ต่างชาติเข้าไทยทะลุ 11 ล้านคนแล้ว จีนสูงสุด 1.8 ล้านคน

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 เมษายน 2569 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทะลุ 11 ล้านคนแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวสะสมกว่า 11.36 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 555,631 ล้านบาท
สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2569 พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) ฟื้นตัวด้านการเดินทาง โดยเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 26% เทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้า
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดจีนที่เดินทางเข้ามาแตะระดับกว่า 1 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในสัปดาห์นี้ และนักท่องเที่ยวตลาดไต้หวันที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 5 จากเดิมในอันดับที่ 11
ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 536,401 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 71,681 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 15.42% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 76,629 คน
สำหรับ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน 102,493 คน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 37.31% นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 73,571 คน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 20.91% นักท่องเที่ยวอินเดีย 45,811 คน มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1.45% นักท่องเที่ยวรัสเซีย 26,015 คน มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 15.32% นักท่องเที่ยวไต้หวัน 18,482 คน มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 41.93%
สําหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีวันหยุดต่อเนื่อง (วันแรงงาน) ในหลายประเทศ สถานการณ์พลังงานในไทยที่เข้าสู่ภาวะปกติ
การมีมาตรการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย Trusted Thailand การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตร ตม.6 รวมถึงส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจํานวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น