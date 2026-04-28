คมนาคมเตือน! ขึ้นเครื่องอย่าล้อเล่น พูดคุกคามการบิน มีโทษหนัก

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำและยกกรณีที่มีผู้โดยสารกล่าวอ้างมีวัตถุระเบิดบนอากาศยานของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AIQ 4401 ที่จังหวัดกระบี่ที่ผ่านมา ว่า ขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัด ถึงการพูดหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับภัยคุกคามการบิน แม้จะเป็นการพูดเล่นหรือไม่มีเจตนาก็ตาม ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ดังนี้
"ผู้ใดแจ้งข้อความซึ่งเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบริการ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของการบิน ทุกคำพูดที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามจะถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง เนื่องจากอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติการการบิน เช่น เที่ยวบินต้องยกเลิก เกิดความล่าช้า และสร้างความเสียหายต่อระบบการบินโดยรวม
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้กรมท่าอากาศยานต้องสื่อสารให้ผู้โดยสารทุกคนเข้าใจว่าเรื่องความปลอดภัยในการบินไม่ใช่เรื่องล้อเล่น การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายและกระทบต่อความปลอดภัยของทุกคนบนเครื่องบิน
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในจุดที่เห็นชัดเจน เช่น เคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงประกาศภายในอาคารผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด