เลขาฯ สมช.ชี้ ไทยมีสิทธิ์ยกเลิก MOU 44 แม้เขมรไม่พอใจ

นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังยกเลิก MOU 44 ว่า ทวิภาคียังมีอยู่และต้องเดินหน้าตามนั้น โดยการยกเลิก MOU 44 นายกรัฐมนตรีพูดแล้วว่า ต้องมีรูปแบบอื่นมาทดแทน ทราบจากข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาไม่เห็นด้วย แต่ตามกฎหมายได้มีการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ไทยมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกฝ่ายเดียวได้ ส่วนจะยกเลิกช่วงไหนยังไม่ทราบ อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะนำเข้า ครม.เมื่อใด
ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ หรือ VIP ในประเทศ หลังเกิดเหตุลอบยิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในงานเลี้ยงทำเนียบขาวว่า สมช. ไม่ได้ดูเรื่องนี้โดยตรง แต่ตำรวจมีมาตรการดูแลอยู่แล้ว เช่นเดียวกับงานด้านการข่าว เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีระเบียบปฏิบัติประจำที่ทำอยู่ โดยเฉพาะในสถานการณ์นี้ ซึ่งดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ต้องให้ฝ่ายตำรวจชี้แจง