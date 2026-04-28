มติไม่เอกฉันท์! BOJ คงดอกเบี้ย 0.75%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 0.75 ในการประชุมวันนี้ (28 เม.ย.) ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
นอกจากนี้ BOJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีงบประมาณ 2569 สู่ระดับ 2.8% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับร้อยละ 1.9 เนื่องจากสงครามอิหร่านได้เพิ่มความเสี่ยงฝั่งอุปทาน ขณะเดียวกัน BOJ ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2569 ลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับร้อยละ 1.0
ทั้งนี้ BOJ ให้คำมั่นว่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันข้างหน้า ขณะเดียวกันก็จะจับตาผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดต่อไป