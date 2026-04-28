พิษน้ำมันพุ่ง! "การบินไทย" ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันอีกหลายเส้นทางบิน เริ่ม 1 พ.ค.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศแจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge) สำหรับบัตรโดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันอากาศยานในตลาดโลกที่มีความผันผวน จากการที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
โดยการบินไทย จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมัน สำหรับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ ในอัตราใหม่สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
ทำให้การบินไทยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มอีกประมาณ 1 เท่าตัว เมื่อเทียบระหว่างอัตราปัจจุบัน
สำหรับเส้นทางการบินที่การบินไทยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเครื่องบิน ได้แก่
* กรุงเทพ-ย่างกุ้ง ชั้นประหยัด จาก 1,780 บาท เป็น 3,390 บาท ชั้นธุรกิจ จาก 2,580 บาท เป็น 4,930 บาท
* กรุงเทพ- ปักกิ่ง ชั้นประหยัด 4,580 บาท เป็น 8,760 บาท ชั้นธุรกิจ 6,440 บาท เป็น 1,2130 บาท
* กรุงเทพ- เดลี ชั้นประหยัด 4,580 บาท เป็น 8,760 บาท ชั้นธุรกิจ 6,440 บาท เป็น 12,130 บาท
* กรุงเทพ-โซล ชั้นประหยัด 5,540 บาท เป็น 10,630 บาท ชั้นธุรกิจ 8,120 บาท เป็น 15,530 บาท
* กรุงเทพ-นาริตะ ชั้นประหยัด 5,540 บาท เป็น 10,630 บาท ชั้นธุรกิจ 8,120 บาท เป็น 15,530 บาท
* กรุงเทพ- ซิดนีย์ ชั้นประหยัด 7,410 บาท เป็น 14,170 บาท ชั้นธุรกิจ 10,950 บาท เป็น 20,930 บาท
* กรุงเทพ-มิลาน ชั้นประหยัด 9,990 บาท เป็น 19,070 บาท ชั้นธุรกิจ 18,680 บาท เป็น 35,750 บาท
* กรุงเทพ-ลอนดอน ชั้นประหยัด 9,990 บาท เป็น 19,070 บาท ชั้นธุรกิจ 18,680 บาท เป็น 35,750 บาท
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงใหม่จะมีผลสำหรับการออกบัตรโดยสาร หรือออกบัตรโดยสารอีกครั้ง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ดังนั้น หากเป็นบัตรโดยสารที่ออกภายใน 30 เมษายน 2569 แม้จะเดินทางหลังจากนั้น ก็จะยังใช้อัตราเดิมได้
สำหรับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเฉพาะส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1) ปรับตัวสูงขึ้น 2 – 3 เท่า เทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จากเดิมอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พุ่งสูงขึ้นไปกว่า 240 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นผลทำให้ต้นทุนต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนราว 30% ต่อเที่ยวบิน