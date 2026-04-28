"สีหศักดิ์" แจ้งกัมพูชา ไทยเตรียมยกเลิก MOU 44

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Ministerial Meeting: AEMM) ครั้งที่ 25 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
ประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ คือ ไทยแจ้งฝ่ายกัมพูชาโดยตรงว่า กำลังอยู่ในกระบวนการยกเลิก MOU 44 หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่างสองประเทศ โดยเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ และจะมีหนังสือแจ้งกัมพูชาอย่างเป็นทางการภายหลังมติ ครม. มีผล
นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า การยกเลิก MOU 44 ไม่ได้หมายถึงการยุติการเจรจา แต่เป็นการปรับกรอบการเจรจาให้ชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้น ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยจะเริ่มจากการบริหารจัดการเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อน ซึ่งจะช่วยให้การเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่า MOU 44 มีผลบังคับใช้มากว่า 20 ปี แต่ยังไม่เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่ที่เหมาะสมกว่า พร้อมยกตัวอย่างการเจรจากับมาเลเซียในอดีตที่ดำเนินการได้สำเร็จภายใต้กรอบ UNCLOS โดยไม่ต้องอาศัย MOU ในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความพร้อมในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และยึดมั่นการดำเนินมาตรการลดความตึงเครียด โดยใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป รวมถึงงดเว้นการกล่าวหาและการให้ข้อมูลที่บิดเบือนบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ฝ่ายกัมพูชาแสดงความประสงค์ขอจัดประชุม ขณะที่ฝ่ายไทยชี้แจงว่าต้องมีการเตรียมการภายในก่อน โดยเฉพาะการกำหนดองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยให้พร้อม โดยรัฐบาลไทยยืนยันพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน บนเส้นทางของความร่วมมือชายแดน ความมั่นคง และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อให้บรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการหารือในทุกระดับต่อไป