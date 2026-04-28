ครม.เตรียมถกงบฯ 3.78 ล้านล้าน กู้ชดเชยขาดดุลเกือบ 8 แสนล้าน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณาการทบทวนประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงิน และโครงสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามมติที่ประชุม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ทั้งนี้ ที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ไว้ตามกรอบวงเงินเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวน 7,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2%
โดยมีประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ จำนวน 3,000,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 79,400 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.7% และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 788,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 72,000 ล้านบาท หรือลดลง 8.4%
สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณปี 2570 อยู่ภายใต้แผนการคลังระยะปานกลาง ฉบับล่าสุด กำหนดหนี้สาธารณะคงค้างอยู่ที่ 13.79 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 69.4% ต่อ GDP ซึ่งในปี 2570 ประเมินว่า GDP ของประเทศจะอยู่ที่ 20.44 ล้านล้านบาท
ขณะเดียวกัน ในการประชุม ครม.วันนี้ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ เช่นเดียวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะนำเสนอคำของบประมาณปี 2570 ต่อ ครม. ก่อนส่งสำนักงบประมาณต่อไป
นอกจากนี้ หน่วยงานรับงบประมาณต่างๆ ยังเตรียมเสนอรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อนส่งสำนักงบประมาณ ขณะที่รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ด้วย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป หน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยงานจะไปจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเสนอต่อ ครม. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสำนักงบประมาณต่อไป