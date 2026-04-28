"ซาบีดา" คาดบูรณะ "ปราสาทตาควาย" ใช้เวลา 2 ปี

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการบูรณะปราสาทตาควาย ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเบื้องต้นกรมศิลปากรสำรวจเรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าขั้นตอนการบูรณะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานกับทหารในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการเคลียร์พื้นที่ โดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน
เมื่อถามว่า แสดงว่าขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยและไม่มีความขัดแย้งใช่หรือไม่ นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ตรงนี้ไม่สามารถยืนยันได้ เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง แต่จากการรับทราบข้อมูล หากจะเข้าไปในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกและยืนยันว่าจะมีความปลอดภัย
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการบูรณะจะทำให้กลับมาคล้ายเดิมมากที่สุด เพราะขณะนี้มีเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้ปราสาทกลับมาลักษณะเดิมได้มากที่สุด แต่จะมีเรื่องของสีที่อาจจะเห็นว่าอันไหนเป็นของเก่า หรืออันไหนเป็นของใหม่ แต่ยืนยันว่าจะเป็นรูปแบบเดิม เนื่องจากขั้นตอนการบูรณะไม่ได้มีความซับซ้อน อีกทั้งกรมศิลปากรมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่จะสามารถ บูรณะให้สวยงามได้ดังเดิม อย่างไรก็ตาม หลังการบูรณะเสร็จสิ้นจะสามารถเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่อาจจะต้องดูเรื่องการปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์