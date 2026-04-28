"แม่ทัพกุ้ง" ตั้งใจบวช 1 พรรษา อุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยภายหลังเข้ากราบ พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา) ณ วัดสวนธรรมปีติ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อกราบลาขออุปสมบท โดยระบุว่า ภายหลังหลวงปู่รับทราบเจตนา ได้เมตตามอบผ้าไตรจีวรและเครื่องอัฐบริขารให้เป็นสิริมงคล
พล.อ.บุญสิน กล่าวว่า ได้ตั้งใจอุปสมบทเป็นระยะเวลา 1 พรรษา หรือประมาณ 3 เดือน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารกล้า ที่พลีชีพในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงประชาชนและกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสมรภูมิ โดยเห็นว่าการเสียสละของบุคคลเหล่านี้ล้วนกระทำเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และผืนแผ่นดินไทย
ทั้งนี้ การอุปสมบทจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ไม่เน้นพิธีการ หลังจากบวชแล้วตั้งใจจะมุ่งปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย และดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดต่อไป