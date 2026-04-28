ศรชล.ตราด สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ "ลุยช่องเกาะช้าง 69" สกัดลอบส่งออก "น้ำตาล" ไปกัมพูชา

คืนที่ผ่านมา (27 เม.ย.69) ศรชล.จังหวัดตราด สนธิกำลังร่วมกับ กำลังทหารเรือ ศุลกากร และตำรวจน้ำ เปิดปฏิบัติการ "ตรวจร่วมช่องเกาะช้าง 69" ลงพื้นที่ตรวจเข้มการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะน้ำตาลทราย เพื่อสกัดลักลอบ-ตัดตอนขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ภารกิจครั้งนี้ ทหารเรือคุมความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่ ศุลกากรไล่เช็กใบขนสินค้าและภาษี ตำรวจน้ำตรวจเอกสารเรือ-คนประจำเรือ ขณะที่ฝ่ายบันทึกข้อมูลเก็บภาพและพิกัด GPS ทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป้าหมายอยู่ที่เรือ "ส.สุภรัตน์ 2" ซึ่งทำหน้าที่ลากจูงเรือบรรทุก 2 ลำ ในพิกัดทะเลฝั่งตะวันออก โดยเมื่อถึงจุดหมาย ชุดปฏิบัติการแสดงตัว สั่งหยุดเรือเพื่อเข้าตรวจค้น จากนั้นเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าคุมจุดสำคัญ ตรวจสอบเรือลำดังกล่าวพบบรรทุกน้ำตาลทรายจำนวนมากจะนำไปส่งที่ประเทศกัมพูชา จึงควบคุมเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึง ความเข้ม ความพร้อม และความจริงจัง ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานความมั่นคง ในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล เดินหน้าปิดทางลักลอบ พร้อมคุมเข้มการส่งออกโดยผิดกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน