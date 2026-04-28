กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 17.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 25.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตมีนบุรี 25.6 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 25.3 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบึงกุ่ม 24.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 23.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตประเวศ 23.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตจตุจักร 22.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางคอแหลม 21.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสายไหม 21.7 มคก./ลบ.ม.
10. เขตวังทองหลาง 21.6 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองสามวา 21.3 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสัมพันธวงศ์ 20.9 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 18.2 - 23.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 15.2 - 25.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 10.2 - 21.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 10.2 - 21.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 10.7 - 19.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 13.2 - 20.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี