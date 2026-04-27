เขตคลองเตยติดตั้ง ' S-Guard' สกัด จยย.ขับขี่บนทางเท้า คืนความปลอดภัยให้คนเดิน

นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังติดตามการแก้ไขปัญหาการขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดตัดถนนพระรามที่ 4 เชื่อมถนนสุขุมวิท (แยกพระโขนง) เขตคลองเตย ว่า บริเวณถนนดังกล่าวเป็นจุดที่มีการร้องเรียนเรื่องรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าจำนวนมาก เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล และซอยอยู่ใกล้กัน ทำให้มีการขับขี่ย้อนศร ประกอบกับถนนมีความแคบ ในช่วงที่มีรถขนาดใหญ่จอดต่อเนื่องเต็มทั้ง 3 ช่องจราจร ส่งผลให้รถจักรยานยนต์แทรกตัวได้ยาก จึงฝ่าฝืนขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า
สำนักงานเขตคลองเตย จึงดำเนินการติดตั้ง S-Guard หรือแท่งเหล็กบนทางเท้าป้องกันรถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนดำเนินการได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญจรเป็นจำนวนมาก
นายสิทธิชัย ย้ำว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนึก โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงผู้ใช้รถประเภทอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตคลองเตย ได้ยกระดับมาตรการกวดขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตั้งจุดตรวจและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการผู้กระทำผิด โดยในช่วงปี 2568–2569 ที่ผ่านมา พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าแล้วกว่า 2,000 ราย มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงินกว่าแสนบาท และส่งฟ้องต่ออัยการอีกกว่า 1,000 คดี นอกจากนี้ สำนักงานเขตยังเน้นการป้องกันเชิงกายภาพในจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังได้ตลอดเวลา โดยติดตั้ง S-Guard เพิ่มเติมใน 4 จุดสำคัญ ได้แก่ สามแยกพระโขนง หน้ากล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 และถนนเกษมราษฎร์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้เดินเท้า ตามนโยบาย ทางเท้าเป็นของทุกคน และทางเดินต้องปลอดภัย