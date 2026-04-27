ทบ.รับลูกนโยบาย "ทหารอาสา" 800 อัตรา ได้คนหนุ่มสดใส หมุนเวียนกำลังพล

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงข่าวผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ว่า มีข้อสั่งการของ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สำหรับการตรวจเลือกทหารใหม่ ผบ.ทบ. ติดตามอย่างใกล้ชิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีการทักท้วงในเรื่องความโปร่งใส มียอดผู้สมัครใจสูงกว่าที่คาดการณ์ ถือเป็นแนวโน้มที่ดี พร้อมทั้งฝากขอบคุณชายไทยทุกคนที่เข้ามาร่วมการคัดเลือกทหารกองประจําการ
ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาให้ดูแลหน่วยให้ทั่วถึง สามารถแก้ไขปัญหาระดับหน่วยได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องการดูแลสิทธิกําลังพลทุกนาย สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะพลทหารที่อยู่ในสภาพแวดล้อมให้เหมาะ พร้อมให้เตรียมการรับทหารใหม่ การฝึก สวัสดิการสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับ ให้มีความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงนโยบายทหารอาสา ว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการดำเนินการมาต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการลดกำลังพลกองทัพบก พอลดกำลังพลแล้ว ต้องมีส่วนเข้ามาทำงานทดแทน ทหารอาสาเป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2569 จะมีอัตราสัญญาบัตรและประทวน รวม 800 อัตรา ปัจจุบันผ่านการสมัครและคัดเลือกรอบแรกแล้ว คนที่เข้ามาสมัครอยู่ระหว่างการคัดเลือกรอบที่ 2 กองทัพบกคงต้องพัฒนาต่อไป ให้สอดคล้องกับนโยบายลดกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล
เมื่อถามถึงรูปแบบสวัสดิการและเงินเดือนทหารอาสา รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า มีการรับสมัครในอัตราสัญญาบัตรและชั้นประทวน สัญญาจ้างชั่วคราว 4 ปี มีเกณฑ์อายุ คุณวุฒิที่รับสมัคร จะเห็นได้ว่าเป็นการรับกำลังพลที่มีความเป็นหนุ่ม สดชื่น เข้ามาทำงาน เมื่อครบสัญญาจ้าง ก็จะมีการปลดออกไป จึงมีกำลังพลหมุนเวียนตลอด ทำให้ลดการเสียภาษีเพื่อดูแลระยะยาว ถือเป็นการทดแทนกำลังพลที่ดี
เมื่อถามต่อว่าจะบรรจุในเหล่าทัพและการทำงานนั้น รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า มีหลายเหล่าทั่วประเทศ ทั้งในมณฑลทหารบกและทหารหน่วยรบ ขึ้นอยู่กับอัตราที่เปิด ส่วนสวัสดิการจะดีกว่าทหารกองประจำการหรือไม่ เนื่องจากมีอัตราสัญญาบัตรและประทวน สวัสดิการจึงดีกว่าพลทหารประจำการ ส่วนรายละเอียดจะเทียบเท่าทหารหลักหรือไม่ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง