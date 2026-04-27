กัมพูชาคาดเศรษฐกิจโตปี 2569 โต 5%

อูน พันธ์มุนีรัตน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาเปิดเผยในวันนี้ (27 เม.ย.) ว่า เศรษฐกิจกัมพูชาคาดว่าจะขยายตัว 5% ในปี 2569 ลดลงเล็กน้อยจาก 5.2% ในปี 2568 เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกัมพูชาคาดว่าจะแตะที่ 5.38 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2569 ขณะที่ GDP ต่อหัว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3,020 ดอลลาร์สหรัฐ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา กล่าวว่า เศรษฐกิจกัมพูชาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและยังคงรักษาทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนสูงในสถานการณ์ระดับภูมิภาคและระดับโลกจากการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น การแตกแยกของเศรษฐกิจโลก และการกลับมาของลัทธิเอกภาคีนิยมก็ตาม
เศรษฐกิจกัมพูชาพึ่งพาภาคการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยว การเกษตร ตลอดจนภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเป็นหลัก