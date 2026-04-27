รมช.คมนาคม กำชับ บวท.พร้อมให้บริการจราจรทางอากาศรองรับทุกสถานการณ์

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์ผู้โดยสารกล่าวอ้างมีวัตถุอันตรายต้องห้ามในสัมภาระถือขึ้นเครื่องบนอากาศยานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 4401 เส้นทางกระบี่–สุวรรณภูมิ ส่งผลให้อากาศยานต้องกลับเข้าหลุมจอดและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยนั้น จึงได้มอบหมาย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมจราจรทางอากาศตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ และเน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสายการบินกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับรายงานจากวิทยุการบินฯ ว่าสามารถบริหารจัดการเที่ยวบินตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการ นอกจากนี้ ได้มอบหมายเพิ่มเติมให้วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ ทั้งในสถานการณ์ปกติที่เที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้น และสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน และย้ำให้หน่วยงานการบิน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง "คำต้องห้าม" ในท่าอากาศยานและบนเครื่องบิน ซึ่งการกล่าวอ้างหรือกระทำการใดที่สร้างความตื่นตระหนก ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือหยอกล้อ ล้วนมีความผิดตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ดังนั้น ขอให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่า การเดินทางทางอากาศยังคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เตรียมพร้อมไว้ โดยวิทยุการบินฯ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลและการประสานงานแบบทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินและผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสามารถบริหารจัดการเที่ยวบินและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด