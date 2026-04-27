รัฐบาลปรับค่าตอบแทน "พนักงานจ้างท้องถิ่น" มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค.67

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของบุคลากรภาครัฐในระดับท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สาระสำคัญคือ การปรับบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ครอบคลุมทั้งพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และปรับต่อเนื่องอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับคุณวุฒิ ทักษะ และลักษณะงาน
สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จะได้รับการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในลักษณะ "เงินชดเชย" เพื่อไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ที่เข้าจ้างใหม่ตามอัตราใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งปรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การปรับค่าตอบแทนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการดูแลบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการสาธารณะ งานช่าง งานธุรการ งานสาธารณสุข งานพัฒนาเมือง และงานสนับสนุนภารกิจของท้องถิ่น
"พนักงานจ้างท้องถิ่นคือคนด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนที่สุด การปรับค่าตอบแทนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับตัวเลขรายได้ แต่คือการยืนยันว่ารัฐบาลเห็นคุณค่าของคนทำงานทุกระดับ และต้องการให้ระบบราชการท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น เพื่อส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชน"