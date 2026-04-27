"สุริยะ" ชู 4 ยุทธศาสตร์สู้ภัยแล้ว กางแผนรับมือ "ซูเปอร์เอลนีโญ"

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมมาตรการเชิงรุกในการรับมือปรากฏการณ์ "ซูเปอร์เอลนีโญ" (Super El Nino) ที่ส่งผลกระทบให้สภาพอากาศร้อนจัด และปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างในปีนี้ โดยเน้นชู 4 ยุทธศาสตร์ "กักเก็บ-เติมน้ำ-ปรับเปลี่ยน-เฝ้าระวัง" เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนี้
1. บริหารจัดการน้ำแบบหยดสุดท้าย (Water Management) มอบหมายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำในเขื่อนหลักอย่างเคร่งครัด โดยเน้นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก และวางแผนกระจายน้ำเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำ ให้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรมที่กำลังรอการเก็บเกี่ยว
2. ปฏิบัติการฝนหลวงล่าความชื้น (Rainmaking) มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้และพื้นที่ไร่นาโดยทันที เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย
3. ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง ใช้น้ำน้อย (Crop Substitution) รณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อย และมีตลาดรองรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการยืนต้นตายของพืชผล
4. ระบบเตือนภัยและการเยียวยา (Early Warning & Relief) โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมปฏิบัติตามข้อสั่งการ โดยเร่งจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และภัยแล้ง พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมรับมือ
พร้อมกับยกระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ร่วมเป็นกลไกในดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการดูแลพืชผลทางการเกษตร และเตรียมเคลื่อนย้ายปศุสัตว์หากเกิดสถานการณ์เร่งด่วน รวมถึงการให้บริการแบบ One Stop Service ผ่านแอปพลิเคชั่น “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” (Pirunraj Agricultural Service Center) อีกช่องทางหนึ่ง
อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการข้อมูลสภาพอากาศ และปริมาณน้ำ ร่วมกับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา และชลประทาน เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเอลนีโญ พร้อมจัดทีมแนะนำเกษตรกร ปรับเปลี่ยนแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความเสี่ยงจากผลผลิตเสียหาย รวมถึงเตรียมมาตรการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อประคับประคองรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้