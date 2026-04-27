มณฑลกว่างซีอ่วม! เผชิญน้ำท่วมหนัก สูงสุดในรอบ 10 ปี

สำนักงานกองอำนวยการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งเมืองชินโจว มณฑลกว่างซี ออกประกาศ "คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกหนัก" ในวันนี้ (27 เม.ย.) ระบุว่า พื้นที่เขตเมืองได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่งผลให้บางช่วงถนนเกิดน้ำท่วมขังและภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนอย่างมาก
จากอิทธิพลของกลุ่มฝนฟ้าคะนองรุนแรงในมวลอากาศอุ่นที่พัดปกคลุมแบบเฉพาะจุด ส่งผลให้เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีปริมาณฝนสะสมพุ่งทะลุ 250 มิลลิเมตร ภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมงของเช้าวันนี้ นับเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาระดับชาติแห่งแรกของจีนในปีนี้ที่บันทึกฝนตกหนักระดับรุนแรงพิเศษ ภายในวันเดียว
ขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงยังคงปกคลุมและค้างตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งของชินโจว เป๋ยไห่ และฝางเฉิงก่าง โดยบางพื้นที่ในชินโจวมีปริมาณฝนสะสมเข้าใกล้ 400 มิลลิเมตรแล้ว
ทางการเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงต่อความเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองจากฝนตกหนักสุดขีด พร้อมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังและบริเวณที่ลุ่มต่ำอย่างเด็ดขาด