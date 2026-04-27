พาณิชย์แจงขายทุเรียนลูกละ 100.- เป็นโปรโมชันอินฟลูฯ กระตุ้นบริโภคทุเรียนเกรดรอง-ไซส์เล็ก

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทย ด้วยการผลักดันอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนไทย ผ่านรูปแบบ Live Commerce จากแหล่งผลิตโดยตรง มุ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร และส่งมอบทุเรียนคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว การLive Commerce ช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ตอบสนองต่อสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการระบายผลผลิต แต่เป็นการยกระดับการค้าผลไม้ไทยให้สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างชัดเจน
ส่วนกรณีที่มีการจำหน่ายทุเรียนในราคาลูกละประมาณ 100 บาทนั้น เป็นการดำเนินการของผู้ประกอบการออนไลน์อย่าง "พิมรี่พา" ที่ตั้งใจจัดโปรโมชันพิเศษส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ ช่วยกระจายผลผลิตเกรดรองสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง ให้มีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งจะเป็นทุเรียนจากล้งหรือสวนขายในประเทศ ค่อนข้างสุก คุณภาพดี แต่ทรงอาจไม่สวย ไม่ใช่เกรดส่งออก นอกจากนี้ จะมีการขายทุเรียนเกรดอื่นๆ รวมถึงเกรดพรีเมียมร่วมด้วย เพื่อดันราคาทุเรียนในฤดูให้สูงขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการดูแลสมดุลตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนในแหล่งจำหน่ายและพื้นที่การค้า พบว่าปัจจุบันจำหน่ายเฉลี่ยประมาณ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับกลไกตลาดและคุณภาพสินค้าในช่วงฤดูกาล