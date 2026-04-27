ปธ.วิปรัฐบาลมองพรรคประชาชนตั้ง "ครม.เงา" เป็นสิทธิ์

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยถึงวาระการประชุมวิปรัฐบาล ว่า วันนี้เป็นการประชุมวิปรัฐบาลครั้งแรก คงจะเป็นการเตรียมประเด็นสำหรับการประชุมสภาในวันพุธ และวันพฤหัสบดี ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในสภา ซึ่งได้มีการพูดคุย โดยนายกรัฐมนตรีย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนว่า ขอให้ความสำคัญกับกระทู้ และในสัปดาห์นี้ได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ครบทุกคน ส่วนกระทู้สด หากเป็นกระทู้ของรัฐบาล จะประสานงานล่วงหน้า ซึ่งจะรู้ตั้งแต่วันจันทร์ น่าจะเป็นการล็อกคิวรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบได้อย่างแน่นอน
ส่วนกระทู้ของฝ่ายค้านอีก 2 กระทู้นั้น ขอความร่วมมือฝ่ายค้าน หากทราบล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีท่านใด ขอให้แจ้งมาที่วิปล่วงหน้าก่อน จะได้ประสานล่วงหน้า ส่วนการกำหนดประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทย ในสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะพรรคภูมิใจไทย เพราะแต่ละพรรคต้องกลับไปพูดคุยว่าจะมีใครที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการ ซึ่งแต่ละพรรคต้องใช้เวลา พร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมาธิการจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้แน่นอน แต่อาจไม่ใช่สัปดาห์นี้ และคิดว่าไม่มีปัญหาในการจัดสรร
ส่วนกรณีพรรคประชาชนเตรียมตั้ง ครม.เงา ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ว่า เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้าน และเป็นเรื่องที่ดี จะต้องดูว่าเนื้อหาสาระการทำงานของ ครม.เงา จะเป็นอย่างไร เชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็น