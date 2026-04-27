สิงคโปร์สนใจโครงการแลนด์บริดจ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้การต้องรับนายชาง ชุน ชิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าพบหารือในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อแนะนำตัว โดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านความมั่นคงทางทหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และทางทะเล รวมถึงความมั่นคงทางพลังงาน ควรที่จะจับมือผลักดันการสร้างความพอเพียงในภูมิภาค ที่สำคัญสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยและนักลงทุนจากต่างชาติ หากสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่การสร้างท่าเรือ แต่จะรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ทางไกลด้วย
ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เตรียมลงพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อระดมความคิดเห็น ยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์
ด้านนายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำรองนายกฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ยืนยันว่านายพิพัฒน์ เตรียมผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะเกิดประโยชน์กับประเทศในวันนี้และอนาคต แม้จะใช้งบประมาณมาก ดังนั้นจำเป็นต้องคิดศึกษา ดำเนินการ และริเริ่ม ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จ โดยนายพิพัฒน์ เตรียมลงพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพราะยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์.