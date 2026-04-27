"เอกนิติ" ดึงงบค้างเบิกทำ "ไทยช่วยไทยพลัส" จ่อชง ครม.เศรษฐกิจ 4 พ.ค.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มจากที่ปัจจุบันช่วยเหลือเพิ่มคนละ 100 บาท ว่า ในเรื่องนี้จะต้องรอความชัดเจนในเรื่องของแหล่งเงินงบประมาณก่อน ซึ่งสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะออก พ.ร.บ.การโอนงบประมาณ 2569 ดึงเงินคืนจากหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดเส้นตายในวันที่ 30 เมษายน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และสรุปแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน หลังจาก 30 เมษายนนี้ จะเริ่มเห็นจำนวนเงินที่หน่วยงานราชการไม่สามารถทำสัญญาผูกพันได้ ซึ่งส่วนนี้จะมีการโอนมาใช้ในการเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส และนอกจากการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาแหล่งเงินอื่นตามเหมาะสมต่อไป ส่วนจำนวนที่ชัดเจนของผู้ได้รับสิทธิและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องรอพิจารณาจากตัวเลขงบประมาณก่อน โดยจะมีเสนอเข้าสู่การประชุม ครม.เศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ "คนละครึ่งพลัส" หรือชื่อใหม่ว่า "ไทยช่วยไทยพลัส" จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม และเริ่มใช้มิถุนายน 2569