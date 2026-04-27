ศาลให้ประกัน "บอสแซม-บอสมิน" หลักทรัพย์คนละ 1 ล้าน ห้ามออกนอกราชอาณาจักร

พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 นัดส่งตัวฟ้อง น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน และ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม 2 นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ ต่อศาลอาญา
ล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พนักงานอัยการโจทก์มีคำสั่งไม่ฟ้องนายยุรนันท์ จำเลยที่ 1 และนางสาวพีชญา จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 และ 2 ได้รับการปล่อยตัว ต่อมาพนักงานอัยการโจทก์มีคำสั่งฟ้องจำเลยที่ 1 และ 2 ในมูลแห่งคดีและข้อหาเดียวกับคดีดังกล่าวมาเป็นคดีนี้คดีจึงยังมีข้อต่อสู้อีกทั้งจำเลยที่ 1 และ 2 มาศาลตามกำหนดนัดส่งตัวฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับพนักงานอัยการโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ดังนั้น แม้ศาลนี้จะเคยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ กรณีมีเหตุสมควรจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 1 และ 2 ระหว่างพิจารณา แต่เนื่องจากคดีมีผู้เสียหายจำนวนมาก และมูลค่าความเสียหายสูง จึงตีราคาประกันตัว 1 ล้านบาท และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตและให้มีหนังสือแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง