คุก 27 ปี! อดีต ผอ.เตรียมฯ เรียกรับเงิน ผู้ร่วมขบวนการโดน 18 ปี

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 78 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2569 ซึ่งมีคดีน่าสนใจดังนี้
จากกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เรื่อง กล่าวหา นายปรเมษฐ์ โมลี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับพวก กำหนดหลักเกณฑ์ รับนักเรียนในปีการศึกษา 2559-2561 โดยไม่เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สมพ.) เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด มีความผิดอาญา ตาม ปอ. มาตรา 147 มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และ พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และ มาตรา 123/1 และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 22/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิด ป.อ. มาตรา 147
โดยฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท 31/2568 คดีหมายเลขแดงที่อท 1792568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายปรเมษฐ์ โมลี (จำเลยที่ 1) นางกรรัตน์ โกษาคาร (จำเลยที่ 2) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (จำเลยที่ 3)
เอกสาร ป.ป.ช. เผยคำพิพากษาศาลชั้นต้น ระบุว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามมาตรา 149 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบมาตรา 86 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 93 ความผิดตามมาตรา 149 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ.2561 มาตรา 172 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ จำคุกกระทงละ 9 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 27 ปี
จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่จำคุกกระทงละ 6 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุก จำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 18 ปี ข้อหาอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยผลการไต่สวน พบหลักฐานเรียกรับเงินในการนำเด็กเข้าเรียน โดยมีการโอนเงินเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อนที่จะมีการโอนเงินจากสมาคมฯ ต่อให้ญาตินายปรเมษฐ์ จำนวนหลายยอด เป็นเวลา 3 ปี
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีรายงานข่าวยืนยันว่า พวก ของ นายปรเมษฐ์ โมลี ที่ถูกชี้มูลความผิดในคดี