ส.อ.ท.เผยภาพรวมอุตฯ ยานยนต์ไทย มี.ค.69 เพิ่มขึ้น 13.11% ยอดรวมกว่า 1.3 แสนคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในเดือนมีนาคม 2569 โดยภาพรวมการผลิตรถยนต์ในประเทศ รวมทั้งสิ้น 133,413 คัน เพิ่มขึ้นถึง 13.11 เปอร์เซ็นต์ จากเดือนก่อน (กุมภาพันธ์(69)) จากการเร่งผลิต เพื่อส่งออกกลุ่มรถยนต์นั่งและรถกระบะ
สำหรับยอดขายภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 59,865 คัน เติบโตกว่า 24.09 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการทยอยส่งมอบรถยนต์ ที่มียอดจองกว่า 100,000 คัน จากงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ซึ่งยอดจองกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้า (BEV) พุ่งสูงถึง 12,074 คัน หรือ เพิ่มขึ้น 47.62 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ รถกระบะไฟฟ้าที่ยอดขายเติบโตกว่า 161.11 เปอร์เซ็นต์
ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวม 80,394 คัน ลดลงเล็กน้อย 0.64 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง ลดลง 15.96 เปอร์เซ็นต์ แต่ไทย ยังสามารถขยายตลาดทดแทนได้ในกลุ่มออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป
