กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.มหาสารคาม วันแรก

วันนี้ (27 เม.ย. 69) เวลา 10.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นวันแรก
การนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน , พระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 4 คน, พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น จำนวน 1 คน, พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น จำนวน 1 คน, พระราชทานรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จำนวน 1 คน และพระราชทานรางวัลภูมิพล แก่นิสิตเรียนดี จำนวน 30 คน โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 3,691 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "สังคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งการที่บัณฑิตจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญมั่นคงได้ จะต้องสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ให้สูงขึ้นกว้างขวางลึกซึ้งขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ก็ควรจะได้ศึกษารากฐานความเป็นไทยและภูมิปัญญาดั้งเดิม ให้เข้าใจซาบซึ้งและกระจ่างชัดด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาผสมผสานกับองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่อย่างเหมาะสมแล้ว ก็สามารถบังเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า มีความสร้างสรรค์ และสอดคล้องต้องกันกับบริบทของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ และไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ตาม ขอให้มีความศรัทธาในงานที่ทำ มีความเพียรอันกล้าแข็ง และมีสติปัญญาที่จะไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ให้งานที่ทำนั้นเป็นประโยชน์แท้จริง คือเป็นทั้งการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เป็นทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและคุณค่าของสังคมให้ดำรงมั่นคงสืบต่อไปไม่มีวันเสื่อมสูญ"
การนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน , พระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 4 คน, พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น จำนวน 1 คน, พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น จำนวน 1 คน, พระราชทานรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จำนวน 1 คน และพระราชทานรางวัลภูมิพล แก่นิสิตเรียนดี จำนวน 30 คน โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 3,691 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "สังคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งการที่บัณฑิตจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญมั่นคงได้ จะต้องสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ให้สูงขึ้นกว้างขวางลึกซึ้งขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ก็ควรจะได้ศึกษารากฐานความเป็นไทยและภูมิปัญญาดั้งเดิม ให้เข้าใจซาบซึ้งและกระจ่างชัดด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาผสมผสานกับองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่อย่างเหมาะสมแล้ว ก็สามารถบังเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า มีความสร้างสรรค์ และสอดคล้องต้องกันกับบริบทของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ และไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ตาม ขอให้มีความศรัทธาในงานที่ทำ มีความเพียรอันกล้าแข็ง และมีสติปัญญาที่จะไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ให้งานที่ทำนั้นเป็นประโยชน์แท้จริง คือเป็นทั้งการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เป็นทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและคุณค่าของสังคมให้ดำรงมั่นคงสืบต่อไปไม่มีวันเสื่อมสูญ"