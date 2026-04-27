อินโดนีเซียเผยภาพ "อุรังอุตังสุมาตรา" ใช้สะพานลอยข้ามถนนเป็นครั้งแรก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ว่า องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า มีการบันทึกภาพลิงอุรังอุตังสุมาตราตัวแรก กำลังข้ามสะพานลอยที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือพวกมัน ให้หลีกเลี่ยงถนนลาดยางบนอินโดนีเซียได้เป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ ตังกูห์ ฮุตัง คาตุลิสติวา ร่วมกับองค์กรการกุศล สุมาตรา อุรังอุตัง (เอสโอเอส) ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และหน่วยงานท้องถิ่น ได้สร้างสะพานลอย 5 แห่ง ในจังหวัดสุมาตราเหนือ เมื่อปี 2567 หลังถนนเส้นหลักของชุมชนห่างไกล ได้ถูกขยายออกและตัดผ่านป่าฝน ที่พวกมันอาศัยอยู่
