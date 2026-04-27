คณะสงฆ์ไทย-พุทธศาสนิกชนอินโดฯ ร่วมจารึกประวัติศาสต์จัดสอบธรรมศึกษาปี 69

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ที่ปรึกษาสมัชชาพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย กล่าวว่า คณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียได้ร่วมกันจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ผ่านการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2569 ที่สองเมืองสำคัญ ได้แก่ กรุงจาการ์ตา และเมืองจามบี เกาะสุมาตรา เพื่อสืบสานปณิธานงานพระธรรมทูตและฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งชาวพุทธ โดยการจัดสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวัดความรู้เชิงวิชาการ แต่คือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีต โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) นำเสนอโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมส. แม่กองธรรมสนามหลวง อนุมัติให้จัดสนามสอบธรรมสนามหลวงขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เติบใหญ่ในใจชาวอินโดนีเซียอย่างเป็นระบบ
สำหรับสนามสอบกรุงจาการ์ตา จัดสอบในวันที่ 25 เม.ย.2569 ที่วิทยาลัยศรีวิจายา (STIAB Sriwijaya) มีผู้เข้าสอบจำนวน 157 คน แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี 150 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 5 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก 2 คน ส่วนสนามสอบเมืองจามบี จัดสอบวันที่ 26 เม.ย. 2569 จัดขึ้น ณ วัดพุทธจามบี (Maha Cetiya Oenang Hermawan) บนเกาะสุมาตรา ท่ามกลางอารยธรรมศรีวิชัยอายุกว่า 1,300 ปี มีผู้เข้าสอบจำนวน 117 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 91 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 21 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก 5 คน สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าของเยาวชน ครูอาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น โดยการสอบใช้มาตรฐานเดียวกับสนามสอบธรรมสนามหลวงในประเทศไทย ครอบคลุม 4 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิชากระทู้ธรรม วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม การจัดสอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาในอินโดนีเซียกับคณะสงฆ์ไทย เพื่อร่วมกันเผยแผ่หลักธรรมนำสันติสุขมาสู่สังคม
