"ศุภจี" จวก สว.เศรณี ไม่สร้างสรรค์ กล่าวหานั่งเทียนปมปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

การประชุมวุฒิสภาวันนี้ (27 เม.ย.) มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามของ นายเศรณี อนิบล สว. ที่ถาม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เรื่องปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำว่า แม้เกษตรกรจะทำตามมาตรฐาน นำพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 25-28% มาปลูก แต่การรับซื้อปาล์มน้ำมันมักตรวจสอบด้วยตา ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพียง 17-18% ขอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้รับซื้อผลผลิตที่เป็นไปตามชั้นปาล์ม ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสต๊อกน้ำมันให้ตรวจจริง อย่านั่งเทียนนั้น
นางศุภจี ชี้แจงว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบ มีการขึ้น-ลง และอยู่ในช่วงราคาลงต่อเนื่อง ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย อยู่ที่ 37.48 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาขายในประเทศอยู่ที่ 38 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อราคาส่งออกไม่ดีกว่าขายในประเทศ จึงไม่มีใครอยากส่งออก การขึ้น-ลงของราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายห้ามการส่งออก แต่การส่งออกได้ต้องขออนุญาต
ส่วนที่บอกอย่านั่งเทียนนั้น ควรให้เกียรติกัน ข้าราชการทำงานเต็มที่ การพูดแบบนี้ไม่สร้างสรรค์ที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
