xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม สว.ร้องศาลฎีกาไต่สวน ป.ป.ช.ปมวินิฉัย "ศักดิ์สยาม" ไม่มีเจตนาซุกหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. และนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. รวมถึง สว. อิสระ แถลงข่าวการเริ่มลงชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อขอให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าซุกหุ้น แต่ ป.ป.ช. เชื่อว่าเจตนาดี ไม่มีความผิด

ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช. ทั้งกรณีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน ป.ป.ช. ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง เช่นเดียวกับคดีของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จนหมดอายุความ คดีสินบนสวนปาล์มอินโดนีเซีย ไม่มีความผิด กรณี ป.ป.ช. 3 คน พัวพันสินบนทองคำ 246 ล้านบาท ไม่ทราบว่าคดีไปถึงไหน