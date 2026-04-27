กลุ่ม สว.ร้องศาลฎีกาไต่สวน ป.ป.ช.ปมวินิฉัย "ศักดิ์สยาม" ไม่มีเจตนาซุกหุ้น

น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. และนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. รวมถึง สว. อิสระ แถลงข่าวการเริ่มลงชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อขอให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าซุกหุ้น แต่ ป.ป.ช. เชื่อว่าเจตนาดี ไม่มีความผิด
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช. ทั้งกรณีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน ป.ป.ช. ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง เช่นเดียวกับคดีของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จนหมดอายุความ คดีสินบนสวนปาล์มอินโดนีเซีย ไม่มีความผิด กรณี ป.ป.ช. 3 คน พัวพันสินบนทองคำ 246 ล้านบาท ไม่ทราบว่าคดีไปถึงไหน
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช. ทั้งกรณีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน ป.ป.ช. ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง เช่นเดียวกับคดีของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จนหมดอายุความ คดีสินบนสวนปาล์มอินโดนีเซีย ไม่มีความผิด กรณี ป.ป.ช. 3 คน พัวพันสินบนทองคำ 246 ล้านบาท ไม่ทราบว่าคดีไปถึงไหน