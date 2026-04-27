รมว.คลัง ขีดเส้นตายกรมบัญชีกลางฯ ตรวจแหล่งเงิน "คนละครึ่งพลัส" ให้ทัน 30 เม.ย.นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบแหล่งเงินที่เหมาะสม เพื่อดำเนินโครงการคนละครึ่ง พลัส โดยกำหนดเส้นตายให้กับทางกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อสรุปความชัดเจนในวันที่ 30 เมษายนนี้
สำหรับขั้นตอนหลังจากนั้น กระทรวงการคลัง เตรียมนำรายละเอียดมาตรการ คนละครึ่งพลัส เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ หลังนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่เรียบร้อย เพื่อผลักดันมาตรการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นทางการต่อไป
สำหรับขั้นตอนหลังจากนั้น กระทรวงการคลัง เตรียมนำรายละเอียดมาตรการ คนละครึ่งพลัส เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ หลังนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่เรียบร้อย เพื่อผลักดันมาตรการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นทางการต่อไป