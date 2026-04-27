xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ เล็งเห็นความสำคัญ "สมเสร็จ" ที่ใกล้สูญพันธุ์จากฝีมือมนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลก ระบุว่า วันนี้ (27 เม.ย.) ตรงกับวันสมเสร็จโลก (World Tapir Day) โดยเห็นถึงความสำคัญของสมเสร็จที่กำลังเผชิญภาวะใกล้สูญพันธุ์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการรุกรานของมนุษย์ ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น สมเสร็จเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง ที่มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรด

สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมกันอยู่ในตัวเดียว ลําตัวมีขนสีขาวและดำตัดกัน มีจมูกยื่นยาวคล้ายงวงช้าง ลำตัวเหมือนหมูแต่มีขายาว มีกีบเท้าคล้ายแรด และมีหางสั้นเหมือนหมี ซึ่งในประเทศไทยสามารถพบสมเสร็จได้ ในผืนป่าตะวันตก อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และป่าทั่วภาคใต้