สภาฯ เตรียมทูลเกล้าฯ "ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ" เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนยังคงให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรคประชาชน และเป็นพรรคอันดับหนึ่งฝั่งฝ่ายค้าน และตามรัฐธรรมนูญจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านด้วย ว่า เมื่อกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ได้ตามขั้นตอน

ทั้งนี้ การทูลเกล้าฯ รายชื่อผ้นำฝ่ายค้าน อยู่ในขั้นดำเนินการของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้ (27 เม.ย.) จะนำเอกสารให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนาม จากนั้น จะส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป