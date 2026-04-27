ราคาทองครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 11:11 (ครั้งที่ 7) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,050.00 บาท ขายออก 72,250.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 70,615.28 บาท ขายออก 73,050.00 บาท