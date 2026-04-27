"แซม ยุรนันท์ - มีน พีชญา" มาศาลฯ ตามนัดอัยการส่งตัวฟ้องคดีร่วมฉ้อโกง ดิไอคอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (27 เม.ย.) พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 นัดส่งตัวฟ้อง น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน และ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม 2 นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดิไอคอน กรุ๊ปฯ ต่อศาลอาญา โดยเป็นการนัดครัังที่ 2 แล้ว เนื่องจากครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม ทั้ง 2 คน ขอเลื่อนเข้าพบอัยการ

ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนมารอติดตามทำข่าว ตั้งแต่ช่วงเช้า และทันทีที่ นายยุรนันท์ เดินทางมาถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเข้าพบพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1 ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ากังวลหรือไม่นั้น นายยุรนันท์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม พร้อมเดินก้มหน้าขึ้นลิฟต์ไปด้านบนทันที ส่วนนางสาวพีชญา พร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางที่ศาลอาญา ในเวลา 09.30 น. มีทักทายสวัสดีกับสื่อฯ ด้วยสีหน้าปกติ ก่อนเข้าไปภายใน