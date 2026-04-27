แผ่นดินไหว 6.2 ริกเตอร์ในฮอกไกโด ไม่มีเตือนสึนามิ ไม่กระทบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โทมาริ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.2 แมกนิจูด ที่จังหวัดฮอกไกโด เมื่อเวลา 05.24 น. วันนี้ (27 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น มีความลึกประมาณ 85 กิโลเมตร ในช่วงแรก

JMA ได้ประเมินขนาดของแผ่นดินไหวครั้งนี้ ไว้ที่ระดับ 6.1 แมกนิจูด ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 แมกนิจูดในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดี ไม่มีการประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทมาริ

ทั้งนี้ ฮอกไกโดเป็น 1 ใน 7 พื้นที่ที่มีการประกาศให้เฝ้าระวัง