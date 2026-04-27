กตป.เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 4 ร่วมสะท้อนปัญหา - ข้อเสนอแนะ

พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน
พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดเวทีครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประเด็นสำคัญที่่ได้รับการสะท้อน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล การคุ้มครองสิทธิในบริการโทรคมนาคม และการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.
