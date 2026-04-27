หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +18.09 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 15,541.90 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (27 เม.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,474.19 จุด ปรับขึ้น 18.09 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.24 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 15,541.90 ล้านบาท