xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เตือนค่าดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ระดับอันตราย แนะหมั่นสังเกตอาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์อันตราย โดยบุคคลทั่วไป ควรสังเกตอาการตนเอง ส่วนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที