สส.กล้าธรรมร้องรัฐเพิ่มขบวนรถไฟกรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ช่วงวันตรุษอีดิลอัฎฮา

นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ตนได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไข ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1 การเดินทางช่วงเทศกาลวันตรุษอีดิลอัฎฮา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 แต่ปรากฎว่า ปัจจุบันขบวนรถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไป สุไหงโก-ลก มีเพียงวันละ 2 ขบวน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เดินทางไกลกว่า 1,200 กิโลเมตร เสี่ยงอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิต
ทั้งนี้ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงคมนาคม พิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟ ตู้โดยสาร และเที่ยวรถ เพื่อรองรับประชาชนให้เพียงพอ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งนี้ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงคมนาคม พิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟ ตู้โดยสาร และเที่ยวรถ เพื่อรองรับประชาชนให้เพียงพอ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง