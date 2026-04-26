กรมอนามัยเตือนร้านค้าอย่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหาร เสี่ยงปนเปื้อนสารเคมี

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Grade) และอาจมีสารตกค้างจากกระบวนการพิมพ์และหมึกพิมพ์ เช่น สารตะกั่ว (Lead) สารโลหะหนักบางชนิด สารไฮโดรคาร์บอนจากหมึกพิมพ์ สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รวมถึงสารเคมีจากสีย้อมพิมพ์ ซึ่งอาจปนเปื้อนสู่อาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสอาหารร้อนหรืออาหารที่มีไขมัน เช่น ข้าวผัด ของทอด หรือข้าวเหนียวปิ้ง หากสัมผัสกับกระดาษหนังสือพิมพ์โดยตรง หรือผ่านวัสดุรองที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้สารปนเปื้อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาหารได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ บางร้านจะมีการใช้พลาสติกรองอาหาร แต่หากไม่ใช่วัสดุฟู้ดเกรด หรือไม่สามารถป้องกันการสัมผัสอาหารได้อย่างสมบูรณ์ ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด
