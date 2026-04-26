ชาวทิเบตทั่วโลกลงคะแนนเลือกตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น รอบ 2 สร้างความเข้มแข็งการเมือง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ว่า ชาวทิเบตทั่วโลกลงคะแนนรอบสอง เพื่อเลือกตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น ในการสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง รับมืออนาคตที่ไม่มี องค์ดาไล ลามะ
ชาวทิเบตในต่างประเทศใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญรอบที่สอง เพื่อสรรหาผู้นำและผู้แทนรัฐบาลพลัดถิ่น โดยการลงคะแนนเกิดขึ้นพร้อมกันใน 27 ประเทศ และภูมิภาค ครอบคลุมตั้งแต่แถบเทือกเขาหิมาลัย ไปจนถึงชุมชนผู้ลี้ภัยในออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ แต่ยกเว้นจีน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิรวมกันประมาณ 91,000 คน
ชาวทิเบตในต่างประเทศใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญรอบที่สอง เพื่อสรรหาผู้นำและผู้แทนรัฐบาลพลัดถิ่น โดยการลงคะแนนเกิดขึ้นพร้อมกันใน 27 ประเทศ และภูมิภาค ครอบคลุมตั้งแต่แถบเทือกเขาหิมาลัย ไปจนถึงชุมชนผู้ลี้ภัยในออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ แต่ยกเว้นจีน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิรวมกันประมาณ 91,000 คน