ทล.เปิดประมูลสร้าง ทล.362 เส้นวงแหวนรอบเมืองสระบุรี วงเงิน 400 ล้าน 29 เม.ย.นี้

กรมทางหลวง (ทล.) กำหนดยื่นข้อเสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สายถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี อ. เมือง จ. สระบุรี วงเงิน 400 ล้านบาท (งบประมาณปี 2569 ) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยคาดว่า จะได้ผู้ชนะการเสนอราคาและลงนามสัญญาก่อสร้างภายในเดือนกันยายน 2569
มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร จากกม.0+400-กม.4 ระยะทางประมาณ 3.6กม. โดยเพิ่มทางขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้งซ้ายและขวาทางผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ผิวทางคอนกรีต (JPCP) หนา 0.25 เมตร และ 0.35 เมตร เมตรพร้อมเกาะกลาง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เป็นต้น ระยะเวลาก่อสร้าง 690 วัน หรือประมาณ 23 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2571
ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 33 กม. เชื่อมถนนพหลโยธินและมิตรภาพ ช่วยให้รถยนต์ที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองสระบุรีใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเดินทางได้สะดวกขึ้น
มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร จากกม.0+400-กม.4 ระยะทางประมาณ 3.6กม. โดยเพิ่มทางขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้งซ้ายและขวาทางผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ผิวทางคอนกรีต (JPCP) หนา 0.25 เมตร และ 0.35 เมตร เมตรพร้อมเกาะกลาง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เป็นต้น ระยะเวลาก่อสร้าง 690 วัน หรือประมาณ 23 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2571
ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 33 กม. เชื่อมถนนพหลโยธินและมิตรภาพ ช่วยให้รถยนต์ที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองสระบุรีใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเดินทางได้สะดวกขึ้น